Escolas cívico-militares terão aulas obrigatórias de 'valores e atitudes'

No estilo "educação moral e cívica" da ditadura militar, o governo Bolsonaro impõe que as escolas cívico-militares dediquem um tempo fixo para infundir valores ideológicos do regime atual de extrema-direita edit

247 - As escolas cívico-militares - um dos projetos educacionais prioritários do governo de extrema-direita de Jair Bolsonaro - terão ao menos um tempo semanal reservado para aulas de "desenvolvimento de valores e atitudes", como parte do que o MEC chama de "Projeto Valores".

O projeto "irá recomendar alguns valores a serem desenvolvidos e que podem ser ampliados pela escola". Como sugestão de virtudes a serem ensinadas, lista "respeito, solidariedade, responsabilidade, honestidade", cita reportagem de O Globo .

Questionado pela reportagem a respeito do Projeto Valores, o MEC afirmou que ele "estará sob a responsabilidade da direção escolar, com a assessoria da Seção Psicopedagogia e do Corpo de Monitores".

O projeto será implementado ao longo deste ano, segundo o MEC, e estará definido no Manual das Escolas Cívico-Militares, que "está em revisão final interna no MEC e será divulgado em breve".