'Escolha difícil: uma campanha eleitoral ou um programa de auditório', diz Xico Sá sobre Luciano Huck

247 - O jornalista Xico Sá usou o Twitter para ironizar a intenção do apresentador Luciano Huck de se candidatar à Presidência da República em 2022. “Uma escolha muito difícil: uma campanha eleitoral ou um programa de auditório! Definição de grade de programação da Globo pode acelerar decisão de Huck sobre 2022”, escreveu ele no Twitter.

A postagem faz referência a uma reportagem do Jornal O Estado de S. Paulo que aponta que Huck tem dividido sua agenda entre a produção do programa Caldeirão do Huck, veiculado pela TV Globo nas tardes de sábado, e a participação em transmissões ao vivo pela internet para debater a atual conjuntura do Brasil.

Ainda segundo a reportagem, a expectativa é que o apresentador defina claramente se será ou não candidato até junho deste ano, quando a emissora deverá definir a sua futura grade de programação.

Veja a postagem de Xico Sá sobre o assunto.

Uma escolha muito difícil: uma campanha eleitoral ou um programa de auditório!

Definição de grade de programação da Globo pode acelerar decisão de Huck sobre 2022 @estadao: https://t.co/KFgXj00MEj March 5, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.