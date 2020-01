Escondido na Rússia, autor de atentado comemora censura ao Porta dos Fundos

247 - O economista Eduardo Fauzi, acusado de ser um dos cinco responsáveis pelo atentado à sede da produtora do Porta dos Fundos, usou as redes sociais para comemorar a censura imposta pelo desembargador Benedicto Abicair, da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que determinou que a Netflix retire de sua programação o “Especial de Natal Porta dos Fundos: A Primeira Tentação de Cristo.

No vídeo postado nas redes sociais, Fauzi, que teve sua prisão decretada e está inserido na lista vermelha da Interpol, disse que a censura imposta ao programa “é uma vitória de todo o povo brasileiro”. Ao fim da gravação ele se despede com a saudação Anauê, usada pelos integralistas, um grupo fascista.

“Essa vitória é uma vitória de todo povo brasileiro. Eu fico chateado quando vejo padres e pastores dizendo: "Eu queria ver se fosse com Maome, se fosse no oriente médio". O Brasil tem homem, o Brasil tem macho para defender a igreja de cristo e a Pátria brasileira”, dispara Fauzi no vídeo. “A luta continua, mas a vitória é nossa. Muito feliz, muito feliz. Anauê”, finaliza.

O pedido de suspensão do programa pedido pelo Centro Dom Bosco havia sido negado pela juíza Adriana Sucena Monteiro Jara Moura. A decisão, porém, foi revista elo desembargador após a entidade recorrer da decisão da magistrada de primeira instância.