"Esdrúxula", diz Santos Cruz sobre tentativa de favorecimento de 'mídia aliada' por Wajngarten

247 - O general da reserva e ex-ministro bolsonarista Carlos Alberto dos Santos Cruz classificou neste domingo (13), de acordo com o jornal O Globo, como “esdrúxula” e “inadequada” a tentativa do ex-chefe da Secretaria de Comunicação Social (Secom) Fabio Wajngarten de favorecer a "mídia aliada" - assim chamada por ele.

Conversas obtidas pela Polícia Federal entre Wajngarten e o blogueiro Allan dos Santos, do site Terça Livre, indicam que o ex-chefe da Secom defendia a liberação de verba da Caixa Econômica Federal para publicidade em veículos alinhados ao governo Jair Bolsonaro.

"Isso aí aconteceu nas sombras, fora do ambiente de trabalho, até porque o próprio Allan dos Santos nunca foi funcionário público, nunca trabalhou na Secom, nunca trabalhou na Segov, nunca trabalhou no governo. Assuntos de serviço desse tipo nem poderiam ser tratados com uma pessoa que nem é do ambiente de trabalho. Então, é uma conversa absolutamente esdrúxula", afirmou o general.

