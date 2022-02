Especialista diz haver racha entre bolsonaristas por guerra Rússia-Ucrânia

Apoie o 247

247 - Coordenador do Observatório da Extrema Direita, David Magalhães afirma que a guerra entre Rússia e Ucrânia causou um racha na base de Jair Bolsonaro (PL).

De acordo com Magalhães, em entrevista à Folha de S. Paulo, uma parcela dos bolsonaristas tem como inspiração organizações ucranianas que surgiram há quase dez anos, em um contexto de reação anti-Rússia. Um exemplo, de acordo com o especialista, é a ativista radical Sara Winter, que comandou ataques ao STF (Supremo Tribunal Federal).

Por outro lado, diz Magalhães, há bolsonaristas alinhados a Steve Bannon, estrategista da campanha eleitoral do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump em 2016 e próximo do clã Bolsonaro. Bannon defende o presidente russo, Vladimir Putin, como um dos principais líderes de um movimento contra as instituições modernas.

Com sua base dividida, a tática de Bolsonaro é permanecer parado. "Ele sempre teve o cuidado de manter incandescente sua base ideológica. Para isso, não é bom que a militância esteja fracionada. Uma posição de certa neutralidade mantém essa unidade ideológica, não cria fricção", explica Magalhães.

