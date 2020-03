“Especialista” no qual Bolsonaro se baseou é dono de um campo de golfe nos EUA

247 - O jornalista Luis Nassif revelou que o "especialista" no qual Jair Bolsonaro baseou-se para defender a abertura do comércio no páis é um brasileiro dono de um campo de golfe nos EUA. Os vídeos de Maurício Galetti, que se tornou "especialista" para Bolsonaro, contém sempre uma série de fake news e informações incorretas, como a de que Trump iriar ordenar a reabertura do comércio em todos os estados dos Estados Unidos.

"Maurício Galetti, dono de um campo de golfe nos Estados Unidos, foi a fonte na qual Jair Bolsonaro se baseou para ordenar mudanças radicais na forma de enfrentar a coronavirus. Do lado de seus tacos, Galetti anuncia a mudança de paradigma' nos Estados Unidos", escreveu Nassif.

Assista ao vídeo divulgado por Nassif e a seguir o tweet de Bolsonaro: