Espionado pela Abin, Doria cobra punição enérgica dos responsáveis

247 - De acordo com informações divulgadas pela Band, o ex-governador de São Paulo João Doria foi um dos espionados ilegalmente pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante o governo Jair Bolsonaro (PL). Neste sábado (3), pelo X, antigo Twitter, Doria cobrou punição enérgica dos envolvidos.

"Denúncia apresentada pela TV BAND, revelou a grotesca espionagem da 'ABIN paralela' junto a adversários políticos da família Bolsonaro. De acordo com essas denúncias, eu estava entre os espionados pela 'ABIN paralela', durante o mandato como governador de São Paulo. Minha posição em defesa da vacina e das medidas protetivas contra a pandemia de COVID, me colocaram em posição oposta a do então Presidente da República. Minha repulsa a este comportamento sórdido e condenável, não apenas no meu caso, mas de todos aqueles que estavam sendo ilegalmente espionados. A atitude transcende questões políticas e atinge a própria essência da democracia. É preciso aprofundar as investigações e responsabilizar energicamente todos os responsáveis por esta afronta. O país exige transparência, integridade e respeito à sua Constituição", publicou Doria.

