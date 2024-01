Espionagem da Abin pode ter ido além da política, alerta Dino

Apoie o 247

247 - O ministro da Justiça, Flávio Dino, alertou que a espionagem ilegal da Abin durante o governo Bolsonaro pode ter ultrapassado a esfera da política, atingindo possivelmente também as relações sociais e comerciais. Por isso, as investigações conduzidas pela Polícia Federal (PF) são de "altíssima importância”, frisou.

“O Brasil vive a plenitude democrática e por isso mesmo não pode ser banalizada uma invasão de privacidade, uma espionagem política como se fosse algo próprio da política. Não, não é. A política não abrange o uso de ilegalidades dessa natureza. E mais, lembro, nós temos relações sociais, empresariais que podem também ter sido atingidas por esses mecanismos. Sem dúvidas, me parece uma investigação de altíssima importância”, declarou o ministro a jornalistas, conforme citado pelo Valor Econômico.

A PF cumpriu, nesta quinta-feira, mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Alexandre Ramagem, ex-diretor-geral da Abin, na Operação Vigilância Aproximada. A operação apura um esquema de espionagem montado na Abin para monitorar, ilegalmente, autoridades públicas e cidadãos comuns.

