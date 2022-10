Espírito Santo: com 45,64% de apuração, Renato Casagrande lidera disputa estadual

Renato Casagrande (PSB) registra 47,69% dos votos válidos e Manato (PL) está em segundo lugar, com 39,42% edit

Agência Brasil - O candidato Renato Casagrande (PSB) segue na liderança na disputa para o governo do Espírito Santo, com 47,69% dos votos válidos. Manato (PL) está em segundo lugar, com 39,42% dos votos válidos.

Até agora foram apuradas 45,64% das urnas.

