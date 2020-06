Esposa de bolsonarista Oswaldo Eustáquio, preso pela PF, é secretária de Damares Alves

Sandra Terena é secretária nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos edit

Revista Fórum - Sandra Terena, esposa do jornalista Oswaldo Eustáqui, blogueiro bolsonarista que foi preso pela Polícia Federal nesta sexta-feira (26) em Campo Grande (MS) quando tentava fugir do país, é secretária nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, comandado por Damares Alves.

A informação consta no linkedin de Eustáquio, que diz ser “casado com a jornalista Sandra Terena, presidente da ONG Aldeia Brasil”.

Nas redes sociais, Eustáquio chegou a dizer o trabalho da esposa, sem identificá-la, ao compartilhar um tuíte de Damares. “Sandra Terena, Secretária Nacional da Igualdade Racial e Damares Alves levando água para o Nordeste do Brasil. Os Direitos Humanos voltando a sua essência no Brasil”, escreveu em agosto de 2019.

Sandra Terena, Secretária Nacional da Igualdade Racial e Damares Alves levando água para o Nordeste do Brasil. Os Direitos Humanos voltando a sua essência no Brasil! https://t.co/6A6ZAdC8J6 — Oswaldo Eustáquio (@oswaldojor) August 2, 2019

