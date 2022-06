Esposa de Bruno Pereira cobra apuração após relato de corpos encontrados

Informação que chegou à mulher de Dom Phillips é de que os corpos foram localizados. No entanto, autoridades negam essa versão edit

Metrópoles - A suposta localização de corpos no Vale do Javari, no Amazonas, onde desapareceram o jornalista inglês Dom Phillips e o indigenista Bruno Araújo Pereira, continua gerando polêmica. A esposa de Bruno, Beatriz Matos, cobrou esclarecimentos sobre a procedência da informação.

A crise começou após o conselheiro da Embaixada do Brasil no Reino Unido, Roberto Doring, ter supostamente informado, nesta segunda-feira (13/6), a familiares de Dom de que corpos foram encontrados. A versão foi desmentida pela Polícia Federal.

“A Polícia Federal tem o compromisso de passar as informações para a família primeiro e para a superintendência de Manaus. Eles confirmaram para a gente que nenhum corpo foi encontrado, conforme nota oficial. É necessário que se apure de onde o embaixador tirou essa informação”, reivindicou, em publicação no Twitter.

