Esposa do ex-juiz suspeito, Rosangela Moro tem papel fundamental na campanha pela Presidência

247 - A advogada Rosangela Moro tem assumido um papel fundamental na pré-campanha do marido, o ex-juiz Sergio Moro (Podemos), declarado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) parcial e suspeito nos processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Lava Jato. De acordo com a coluna da jornalista Bela Megale, de O Globo, ela também vem agindo de forma discreta nas redes sociais, evitando polêmicas, diferentemente de quando Moro vestia uma toga.

“Em uma reunião estratégica que Moro teve com um marqueteiro cotado para fazer sua campanha, Rosangela esteve presente com mais um nome de confiança do ex-ministro. Nos assuntos relacionados à imagem do marido em geral, como fotos de peças da campanha, a opinião da advogada tem peso decisivo. Ela também faz parte de grupos de WhatsApp que debatem os rumos da candidatura de Moro”, destaca a reportagem.

