Esquerda deve vencer em Belém do Pará, com Edmilson Rodrigues, que tem 58%

Do Diário Online – No início da noite deste sábado (28), o Instituto Acertar divulgou a pesquisa para intenção de voto no 2º Turno das Eleições em Belém do Pará.

A pesquisa foi registrada sob o número PA-09015/2020 junto ao TSE e TRE/PA, em cumprimento à Lei nº 9.504/97, do artigo 7º da Resolução TSE nº 23.364/2012, assim como das demais resoluções que disciplinam os procedimentos relativos ao registro e à divulgação de pesquisas de opinião pública, realizadas para conhecimento público, relativas às eleições ou aos candidatos.

Veja na íntegra como foi o debate entre os candidatos à prefeitura de Belém.

A pesquisa foi contratada pelo Diário do Pará e foi realizada de 25 a 27 de novembro de 2020. Foram ouvidas 820 pessoas.

Os índices mostram que o candidato Edmilson Rodrigues (PSOL) aparece com 58.3% dos votos válidos, enquanto Everaldo Eguchi (Patriota) está com 41,7%. A margem de erro é de 3,5% para mais ou para menos.

