Esquerda precisa de pelo menos 20 anos no poder para reconstruir o Brasil, defende Daniel Cara

Para o educador Daniel Cara, governo Lula tem que ser uma gestão que dê as condições para esquerda permanecer no poder

247 – O cientista político e educador Daniel Cara, professor da Universidade de São Paulo (USP), participou do Boa Noite 247 nesta segunda-feira (8) e defende que a esquerda se estruture politicamente a partir do governo Lula para um projeto de longo prazo no poder.

Em conversa com a jornalista Tereza Cruvinel e com o apresentador e novo âncora do Boa Noite, Fabio Pannunzio, Cara defendeu que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva precisa criar uma nova forma de relação com o Congresso, a partir da esquerda.

"Se não fosse o Lula presidente, tentem imaginar outro homem ou uma mulher de centro-esquerda e esquerda que sobreviveria. Lula sobrevive pela força dele. Ele aparece numa atividade política e ele tem uma muralha de votos. Ninguém tem no Brasil, só o Lula. Bolsonaro é o segundo", afirmou.

Cara avaliou também que o presidente Lula, mesmo sob um governo de frente ampla, precisa construir condições políticas para a esquerda continuar no poder.

"Ou Lula toma consciência de que esta gestão não é só uma gestão dele, para recuperar o país, mas tem que ser uma gestão que dê as condições para a esquerda permanecer no poder. E não tenho dúvida, precisa permanecer. A gente precisa ter pelo menos 15, 20 anos no poder para reconstruir de fato este país e para fazer coisas que nunca foram feitas", afirmou.

