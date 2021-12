Esquerda prepara federação, 3ª via se espalha e Ciro fica isolado

Com estratégias distintas, todas as correntes tentam vencer resistências internas e ampliar leque de alianças para 2022 edit

Metrópoles - Com movimento totalmente inverso ao adotado pela chamada 3ª via, que lançou mais de uma dezena de nomes à Presidência da República, os partidos de esquerda sinalizam para um plano de junção em torno da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no próximo ano.

Nesse quadro de estratégias distintas para a eleição presidencial de 2022, o ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) tem ficado cada vez mais isolado. O obstáculo comum a todos os candidatos é a necessidade de vencer resistências, tanto em suas legendas quanto nas eventuais alianças que estão sendo negociadas.

