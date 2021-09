Esquerda repercute ocupação da Bolsa da Valores de SP contra a fome: "se tá tudo caro, a culpa é do Bolsonaro"

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Muitas figuras políticas reagiram à ocupação da Bolsa de Valores de São Paulo por militantes do MTST, nesta quinta-feira, 23, em protesto contra a fome.

No Twitter, o movimento de moradia escreveu que “se tá tudo caro, a culpa é do Bolsonaro! Mas aqui está o povo sem medo de lutar e hoje viemos deixar nosso recado: pisa ligeiro, pisa ligeiro, quem não pode com a formiga não atiça o formigueiro”.

A organização, no Twitter, respondeu aos ataques da direita, notadamente de integrantes do MBL, como o deputado estadual Arthur do Val (DEM-SP) e o vereador Fernando Holiday (NOVO-SP).

PUBLICIDADE

Também muitas personalidades de esquerda reagiram à ocupação da Bolsa de valores paulista, que lembra o movimento Occupy Wall Street, quando ativistas foram à Bolsa de Valores de Nova York protestar contra a crise econômica de 2008 gerada pela especulação imobiliária.

A ocupação da Bovespa pelos movimentos sociais é muito representativa pelo fato de ser o povo brasileiro na Bolsa. PUBLICIDADE September 23, 2021

O lucro de uns não pode ser a fome de outros. Parabéns ao @mtst pela ação na Bolsa de Valores! 👊 — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) September 23, 2021

PUBLICIDADE

A militância do @mtst ocupou a Bolsa de Valores de São Paulo em protesto contra a fome e denunciando a alta dos preços pic.twitter.com/hyyub4BM0q — Manuela (@ManuelaDavila) September 23, 2021

Por emprego, renda, comida e justiça social, @mtst ocupa a sede da Bolsa de Valores em São Paulo. ✊ pic.twitter.com/N6ZrwLXrcC PUBLICIDADE September 23, 2021

O @mtst ocupou a Bolsa de Valores hoje, pra protestar contra a fome e o desemprego, enquanto a elite brasileira fica cada vez mais rica. Crise pra quem? pic.twitter.com/fAu92e1tIT — Talíria Petrone (@taliriapetrone) September 23, 2021

"É inadmissível que quase 100 milhões de brasileiros estejam em situação de fome e insegurança alimentar enquanto os bilionários movimentam R$ 35 bilhões por dia só aqui na bolsa" afirmou Debora Perereira, liderança do MTST. É isso!https://t.co/pudHhrF6NA — Juliano Medeiros (@julianopsol) September 23, 2021

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: