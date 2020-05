"Esse sujeito é tão pobre de humanidade que a única coisa que lhe move é acumular dinheiro", diz Jean sobre Guedes

247 - O ex-deputado federal Jean Wyllys criticou o ministro da Economia, Paulo Guedes, que para defender o veto do auxílio aos Estados e municípios, de trecho que permite que algumas categorias do funcionalismo público possam ter reajuste até o fim do ano que vem, atacou os parlamentares e oposicionistas que, segundo ele, têm tentado "subir em cadáveres para arrancar recursos do governo" em meio à pandemia.

"Esse sujeito é tão pobre de humanidade que a única coisa que lhe move é acumular dinheiro, como se este fosse fazê-lo eterno, né? A ganância dessa gente e sua insensibilidade em relação à dor dos mais fracos lhe fazem pensar que será eterna e que não haverá nenhuma justiça final", afirmnou Jean.

