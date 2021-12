"Essencial é eleger o Lula. O vice quem escolhe e indica é o Lula", diz Vagner Freitas, dirigente da CUT

Apoie o 247

247 - Vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Vagner Freitas afirmou à TV 247 que a candidatura do ex-presidente Lula (PT) ao Palácio do Planalto deve ser apoiada independentemente de quem for o vice do petista. A declaração vem em meio a críticas de parte do eleitorado , que não quer uma aliança de Lula com o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB).

“Eu acho necessário, essencial, eleger o Lula. Se o Bolsonaro se reelege ou o Moro ganha a eleição, tudo que eles estão começando a implementar eles vão aprofundar e dizer que tiveram apoio popular. Se o Bolsonaro, por exemplo, se reelege, ele vai dizer que foi aprovado nas urnas. Então todas essas coisas que ele fala e pratica, ele vai praticar mais. Então precisamos urgentemente eleger o Lula, e a estratégia de eleição do Lula tem que ser conduzida por ele. O vice do Lula tem que ser indicado por ele”, disse Freitas.

O dirigente sindical, que também já presidiu a CUT, disse que Lula tem uma trajetória que merece a confiança do eleitorado. “O que eu acredito é que o Lula é um sujeito de extrema inteligência, foi eleito e fez dois governos na Presidência da República reconhecidos mundialmente, ele não está prometendo coisas que ele nunca realizou, quem não viveu ao governo do Lula agora foi apresentado pelo Podpah , ele tinha um governo com erros e acertos, mas onde o nível de vida da população brasileira era exageradamente melhor do que é hoje e pode voltar a ser. Então temos que eleger o Lula”.

