"Esta é a diplomação da democracia", diz Marina Silva

247 - A ex-ministra e deputada federal eleita Marina Silva (Rede-SP, cotada para ser a futura ministra do Meio Ambiente, afirmou que a diplomação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), realizada nesta segunda-feira (12), na sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília, representa “a diplomação da democracia".

“Esta é a diplomação da democracia, daqueles que escolheram que o Brasil será um país que vai resolver seus problemas, enfrentar seus desafios de forma democrática, para buscar um caminho que seja ao mesmo tempo justo para combater as desigualdades contra os pretos, os indígenas, as mulheres, proteger seus recursos naturais, criar um novo ciclo de prosperidade, mas com democracia. Democracia, justiça social e sustentabilidade”, disse Marina ao jornalista Marcelo Auler, da TV 247.

Acompanhe a cerimônia de diplomação pela TV 247:

