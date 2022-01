Estados começam a vacinar crianças contra a Covid-19 a partir deste sábado

Apoie o 247

ICL

247 - Com a chegada de mais de um milhão de vacinas da Pfizer, nesta quinta-feira (13), no Aeroporto de Viracopos, no interior de São Paulo, alguns estados já começaram a anunciar o início da vacinação das crianças entre cinco e 11 anos em todo o país.

O carregamento é o primeiro de três lotes que devem chegar ao Brasil até o fim do mês. Até o fim de março, o governo federal espera receber 20 milhões de doses de vacinas pediátricas, de acordo com informações da Agência Brasil.

Em Minas Gerais, Belo Horizonte e cidades na região metropolitana, a vacinação começa neste sábado (15).

PUBLICIDADE

O governo do Distrito Federal (GDF) vai começar a vacinação infantil contra a Covid a partir deste domingo (16), com o primeiro lote com 16,3 mil doses.

A cidade de São Paulo deve começar a imunizar crianças contra Covid-19 a partir da próxima segunda-feira (17). No estado, a data oficial ainda não foi divulgada pela gestão de João Doria (PSDB).

PUBLICIDADE

O envio das doses para crianças faz parte do acordo firmado no dia 29 de novembro entre o governo federal e a farmacêutica americana, que contempla a disponibilização de 100 milhões de vacinas ao Brasil ao longo de 2022.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE