"Estamos em guerra permanente e este será o padrão nos próximos quatro anos", diz Jeferson Miola

"Nós nunca tivemos na história de nosso país uma situação de uma oposição de extrema-direita, com as características que tem aqui", afirmou Miola na TV 247 edit

Apoie o 247

ICL

247 - O colunista Jeferson Miola avaliou as imagens dos ataques terroristas de 8 de janeiro, divulgadas nesta quarta-feira (19) pela CNN, que mostram integrantes do GSI circulando no Palácio do Planalto junto aos invasores em meio à depredação do local.

Em uma das imagens, gravadas às 16h29, é possível ver o chefe do GSI, general da reserva Gonçalves Dias, no acesso que dá entrada ao gabinete presidencial. Ele parece orientar os invasores a deixarem o local, mas sem adotar providências para prender os extremistas.

Durante transmissão ao vivo na TV 247, Miola avaliou que o vazamento das imagens reflete um padrão de guerra contra o governo Lula. "É uma guerra permanente e este é o padrão da política que nós vamos ver nos próximos quatro anos. Nós nunca tivemos na história de nosso país uma situação de uma oposição de extrema-direita, com as características que tem aqui", afirmou Miola.

Para ele, a divulgação das imagens é tentativa de forçar uma CPI contra o governo. "O governo está diante de uma situação que é praticamente uma imposição da CPI. O governo precisa ajustar sua posição em relação a isso e fazer dessa situação uma plataforma para partir para a ofensiva e colocar a extrema-direita numa condição desmoralizada", acrescentou Jeferson Miola.

Os vídeos mostram que às 14h55, os carros de apoio da polícia deslocados para a operação deixaram uma das vias que dá acesso à Praça dos Três Poderes, em Brasília. Pouco depois, policiais equipados com escudos, localizados na via de acesso ao Palácio do Planalto, recuaram diante do avanço dos militantes bolsonaristas e da extrema direita.

“Às 15h01, um primeiro grupo invade com facilidade o estacionamento do Palácio do Planalto. Os invasores pularam uma cerca. Após a invasão, seguranças — na área do estacionamento — formam um cordão de isolamento, mas a vários metros de distância dos invasores, que seguem pelo gramado para a área de trás do palácio. Nesse momento, apenas dois integrantes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) aparecem nas imagens, sem agir”, ressalta a reportagem.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.