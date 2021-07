“Estamos numa tênue fronteira entre um governo autoritário e uma ditadura declarada”, avalia Rui Costa Pimenta

Para o presidente do PCO, não haverá saída institucional para o Brasil se livrar do governo Jair Bolsonaro: “quem viveu a ditadura militar de 64 sabe como é a coisa. Eles são capazes de tudo”. Assista na TV 247 edit

247 - O presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, em entrevista à TV 247, afirmou que o Brasil vive sob um governo reconhecidamente autoritário e que flerta a todo momento com a ditadura declarada.

“O Bolsonaro controla as duas casas do Congresso; os militares estão com ele; salvo engano, a esmagadora maioria da burguesia, do grande capital, está com ele também; é uma situação muito clara. Nós estamos aqui com uma tênue fronteira entre um governo autoritário e uma ditadura declarada. Esse é o grande problema da situação política brasileira”, falou.

Para o dirigente partidário, é preciso reconhecer que não haverá saída institucional para a derrubada do governo Jair Bolsonaro. “Se você alimentar as ilusões de que você vai sair vitorioso de um processo de tipo institucional, como estão fazendo com a CPI da Covid, eu acho que nós vamos acabar sofrendo uma derrota histórica que pode trazer uma época extremamente negativa para o Brasil. Quem viveu a ditadura militar de 64 sabe como é a coisa. Eles são capazes de tudo”.

