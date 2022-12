"Estamos testemunhando a diplomação da democracia", diz Marcelo Freixo

"Acho que nunca houve uma diplomação tão esperada, ela ganhou uma dimensão maior do que qualquer outra anterior", avalia o deputado federal edit

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) afirmou que a diplomação de Luiz Inácio Lula da Silva como novo presidente do Brasil , que ocorre nesta segunda-feira (12), é a "diplomação da democracia" e que "possui uma dimensão maior do que qualquer outra anterior."

"É fundamental, essa diplomação é a diplomação da democracia, da vontade das urnas, de um país que precisa ser pacificado e gerar emprego, desenvolvimento e ter paz entre as pessoas. É um passo decisivo e depois é a posse", declarou Freixo ao repórter Marcelo Auler, do 247, em Brasília.

>> Lula celebra diplomação e lembra choro de 2002: "viveremos juntos essa emoção mais uma vez"

O deputado avalia que a expectativa gerada pela diplomação de Lula está relacionada ao período de tensão causado pelo governo de Jair Bolsonaro (PL): "Acho que nunca houve uma diplomação tão esperada, ela ganhou uma dimensão maior do que qualquer outra anterior. Isso é fruto do que vivemos de tensão, de uma política feita no ódio, acho que agora é hora de a gente trazer paz, normalidade e um diálogo para o país."

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.