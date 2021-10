Estudante de medicina acusado de abusar de irmãs está foragido

Uma prima do abusador, hoje com 13 anos, tentou suicídio e revelou que tinha sido abusada por Marcos Vítor entre os 5 e os 10 anos edit

247 - A polícia já considera foragido o estudante de medicina Marcos Vitor Aguiar Dantas Pereira, de 22 anos, acusado de abusar de quatro crianças, entre elas as próprias irmãs de três e nove anos de idade.

A Delegacia de Proteção à Criança de Teresina, no Piauí, tentou cumprir o mandado de prisão, mas não encontrou o suspeito nos possíveis endereços indicados no inquérito, de acordo com dados de reportagem publicada pelo jornal O Globo.

O mandado era mantido em sigilo desde a semana passada, mas os familiares das vítimas confirmaram o pedido de prisão preventiva do pedófilo.

Entenda o caso

Uma prima do abusador, hoje com 13 anos, tentou suicídio e revelou que tinha sido abusada por Marcos Vítor entre os 5 e os 10 anos.

Marcos Vítor foi viver com a família da madrasta quando tinha 11 anos. Acredita-se que o pedófilo pratique o crime desde a adolescência.

O relato da prima encorajou as irmãs de Marcos Vítor, que também contaram relatos de abusos.

Ainda de acordo com a reportagem, o advogado do agressor alegou que ele apenas apenas abriu mão do "direito ao interrogatório".

Familiares temem que ele fuja para o exterior.

