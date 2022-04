Estudante é preso pela PF cpomo suspeito de planejar ato terrorista em universidade de Goiás

Apoie o 247

247 - A Polícia Federal (PF) deflagrou uma operação nesta terça-feira (12/4) para evitar um suposto atentado terrorista que estaria sendo planejado por um estudante da Universidade Federal de Jataí (UFJ), na região sudoeste de Goiás.

De acordo com o Metrópoles, a Operação Sicário foi realizada por 14 policiais federais, que cumpriram três mandados de busca e apreensão, além de um mandado de prisão temporária. Segundo a corporação, um estudante teria feito graves ameaças à comunidade universitária e as investigações apontaram a existência de “fortes indícios que revelaram a iminência de um atentado”.

“Os levantamentos iniciais revelaram que procedia o temor da universidade universitária. As investigações continuam e pretendem esclarecer se havia mais envolvidos no planejamento do atentado”, disse Vitor Bueno Cardoso, delegado-chefe da PF em Jataí, conforme a reportagem..

“Bem vindo ao jogo em breve”.Já uma mensagem nas redes sociais ameaça: “Eu gosto de desafios grandes. Tem muitas pessoas lixos nesse mundo. Se eu tiver vivo, colocarei uma galera na linha. Com planos em breve Usumaki só para quando morre”, diz o suspeito em uma das mensagens divulgadas pela PF.

O investigado, que não teve o nome e identidade divulgados, vai responder por atos preparatórios de terrorismo, que prevê pena de até oito anos de reclusão.

