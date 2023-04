Estudantes celebram suspensão do novo ensino médio mas avisam que mobilizações continuarão

Apoie o 247

247 - Em posicionamento publicado via Twitter, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes) comemorou a notícia da decisão do governo Lula (PT) de suspender a implementação do Novo Ensino Médio enquanto durar o prazo da consulta pública em andamento sobre o tema, que tem duração de 90 dias.

"Vitória da educação! Governo deve suspender a implementação do Novo Ensino Médio. Portaria deve ser publicada ainda esta semana interrompendo o prazo de implementação, que deve durar até o final do período de consulta pública", diz o texto publicado pela entidade.

A Ubes, no entanto, ressalta que está mantida a 2ª Mobilização Nacional pela Revogação do Novo Ensino Médio, agendada para 19 de abril: "seguimos em mobilização, dia 19 é aula na rua! Lembramos que a interrupção do prazo deve durar 90 dias, e que, ela e a consulta pública são passos importantes, mas não garantem a revogação do NEM. Por isso continuaremos mobilizando estudantes e ocupando as ruas!"

Lembramos que: a interrupção do prazo deve durar 90 dias, e que, ela e a consulta pública são passos importantes, mas não garantem a revogação do NEM. Por isso continuaremos mobilizando estudantes e ocupando as ruas! April 3, 2023

A portaria determinando a suspensão do prazo de implementação do Novo Ensino Médio deve ser publicada nos próximos dias. O documento tem a aprovação da equipe próxima ao presidente Lula, que avalia que o governo tem sofrido desgastes exagerados ao manter a reforma, especialmente entre estudantes e educadores, que pressionam publicamente pela revogação da política instituída durante o período em que Michel Temer (MDB) assumiu a presidência.

Uma revogação total da reforma, contudo, dependeria de ação do Congresso, pois foi instituída por lei. A suspensão dos prazos é vista como uma maneira de acalmar os críticos e evitar maiores impactos.

