Estudantes e juristas fazem ato virtual para denunciar o escândalo jurídico e político da Lava Jato

Ato intitulado "Juristas Pela Democracia: O Escândalo Jurídico e Político da Lava Jato" é organizado pelo coletivo Contraponto, dos alunos da faculdade de Direito do Largo São Francisco e conta com a presença de juristas como Carol Proner, Antônio Carlos de Almeida Castro (Kakay) e Pedro Serrano edit

247 - Estudantes e profissionais da área do Direito realizam um ato virtual nesta terça-feira (13) para reafirmar as denúncias de crimes e violações por parte da Lava Jato nos campos jurídico e político. O ato, intitulado "Juristas Pela Democracia: O Escândalo Jurídico e Político da Lava Jato", organizado pelo coletivo Contraponto, dos alunos da faculdade de Direito do Largo São Francisco, conta com a presença de juristas como Carol Proner, Antônio Carlos de Almeida Castro (Kakay), Pedro Serrano, Augusto de Arruda e Rafael Valim, entre outros.

“A data escolhida para o ato não foi por acaso; no dia seguinte, quarta-feira (14/04), o pleno do Supremo Tribunal Federal fará um julgamento acerca da decisão monocrática de Fachin – que considerou a Justiça Federal do Paraná e Sergio Moro incompetentes para julgar os casos que culminaram na prisão do ex-presidente Lula, lhe devolvendo seus direitos políticos”, destaca o coletivo em nota.

“A comunidade acadêmica e profissional do Direito está mobilizada, unida e em alerta para a possibilidade de uma manobra que vise retirar os direitos políticos de Lula. Unidos, os estudantes, professores e juristas, se posicionam em favor da democracia e do respeito às garantias individuais e a todos os princípios constitucionais violados na cruzada política iniciada pela Operação Lava Jato”, ressalta o texto.

Os interessados em participar do ato virtual poderão se inscrever pelo link: http://bit.ly/juristasdemocracia

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.