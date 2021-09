Estudantes protestam contra "censura" após helicóptero da PM sobrevoar colégio (vídeos)

ABSURDO! Uma professora do em Cuiabá, foi suspensa pela instituição após expor sua opinião sobre o presidente Bolsonaro. Hoje, o exército sobrevoou a escola com uma bandeira do Brasil para tentar intimidar as/os professoras/es e estudantes. NÃO ACEITAREMOS AMEAÇAS! pic.twitter.com/35KNzWKfVk