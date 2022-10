Estudantes realizam atos em 22 estados e no DF contra Bolsonaro nesta terça

Apoie o 247

Rede Brasil Atual - As entidades representativas dos estudantes secundaristas (Ubes), universitários (UNE) e da pós-gradução (ANPG) confirmaram manifestações em pelo menos 22 estados e do Distrito Federal contra o governo Jair Bolsonaro (PL) nesta terça-feira (18). Em São Paulo, o ato será na Avenida Paulista, no vão livre do Masp, na Avenida Paulista, a partir das 14h. No Rio de Janeiro, a partir das 16h, na Candelária, região central (confira programação no final da reportagem).Os estudantes estão unidos contra Bolsonaro e os sucessivos cortes orçamentários no Ministério da Educação (MEC) e no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI). Essas medidas, adotadas para abastecer o chamado “orçamento secreto”, afetam a rede federal como um todo – universidades, institutos de formação profissional e tecnológica e bolsas de pesquisa para estudantes de mestrado e doutorado. A corrupção no governo, mais visivelmente no MEC, é outra razão para as manifestações.

No início do mês, o governo anunciou cortes no MEC da ordem de R$ 2,4 bilhões, com impactos diretos sobre os cofres da rede, capazes de inviabilizar o funcionamento de universidades e institutos. Houve forte repercussão negativa e o anúncio de manifestações estudantis, que segundo os organizadores serão equivalentes ao chamado “Tsunami da Educação“, travado no início do governo Bolsonaro.

Contra Bolsonaro, estudantes apoiam Lula

Por meio do ministro da Educação, Victor Godoy, o governo anunciou recuo no início do mês, na tentativa de desmobilizar os estudantes. Mas os estudantes decidiram manter os atos contra Bolsonaro. Até porque na semana passada o governo Bolsonaro voltou a atacar. Editou três portarias, abrindo espaço no orçamento para os ministérios da Economia, do Desenvolvimento Regional e do Trabalho e Previdência bloquearem recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), o principal financiador da ciência no país, o que inclui bolsas de pós-graduação.

Esta é mais uma tentativa de bloqueio de recursos do fundo após a rejeição, no Congresso, de um trecho do Projeto de Lei 17/22, que abria uma brecha para esse bloqueio e a transferência de mais de R$ 2,5 bilhões. Na última quinta-feira (13), entidades divulgaram nota conjunta sobre o desvio de R$ 1,2 bilhão do FNDCT para pagar despesas de outras pastas do governo federal. Com isso ficam à míngua importantes programas e projetos do Ministério da Ciência Tecnologia e Inovações (MCTI) e agências financiadoras de pesquisa, como a Finep e o CNPq.

Por causa da rejeição às políticas de Bolsonaro, o conjunto dos estudantes fechou apoio ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), cuja candidatura contempla a defesa da democracia, da educação, da ciência e outros pontos defendidos pelos secundaristas, universitários e pós-graduandos.

Confira os atos contra Bolsonaro já confirmados

AC – Rio Branco, Estádio José de Melo, 16h

AM – Manaus, Ufam às 7h e Praça da Polícia às 14h

AP – Macapá – Unifap e Ifap – 8h e 17h

BA – Salvador, Campo Grande, 9hrs

BA – Barreiras – 9:30h – Praça da Coruja

BA – Eunapólis – 17h – Uneb

BA – Feira de Santana – 8h – Em frente ao Colégio Gastão

BA – Ilhéus – 9h – Praça da Irene

BA – Irecê – 8h – Rodoviária

BA – Itabuna – 15h – Jardim do Ó

BA – Porto Seguro – 16h – Trevo do Cabral

BA – Valença – 9:30h – Praça da República

CE – Fortaleza, Praça da Bandeira, 15h

CE – Juazeiro do Norte, Praça da prefeitura, 9h

CE – Sobral – Arco do Triunfo- 18h

DF – Brasília, Viaduto da Galeria dos Estados às 9h

ES – Vitória – Ifes – Praça de jucutuquara – 16h30

ES – Vitória – Ufes – Teatro Universitário – 16h30

GO – Formosa, IFG, 10h

GO – Goiânia, Praça Universitária, 16h

GO – Jataí, UFJ- 17h

GO Cidade de Goiás, Praça João Francisco, 17h

GO- Catalão, praça Getúlio Vargas- 8h

MA – São Luís, Praça Deodoro, 15h

MG – Belo Horizonte, Praça Afonso Arinos – 17h

MG – Juiz de Fora – Parque Halfeld – 17h

MG – Poços de Caldas – Urca – 15h

MG – Uberlândia- Praça Ismene Mendes 15h

MG – Viçosa – 4 Pilastras – 18h

MS – Campo Grande, UFMS campus capital, 16h30

MS – IFMS campus Dourados, 9h

MS – Três Lagoas, UFMS campus TL (dia todo, fechamento do campus e da BR, início às 6h)

MT – Cuiabá, UFMT às 15h

PA – Belém – Mercado de São Brás – 16h

PA – Parauapebas – em frente ao IFPA Parauapebas – 17h

PE – Recife – Praça do Derby – 10h

PI – Picos – concentração 7h na praça Félix Pacheco.

PI – Teresina – concentração 16h na Praça do Fripisa

PR – Curitiba, Praça Rui Barbosa, 17h

PR – Curitiba, Rua XV, Universidade na Rua, ainda sem horário

PR – Jacarezinho, Corpo de Bombeiros, 20h

PR – Londrina, Teatro Ouro Verde, 17h30

PR – Maringá, Chico Neto, 19h

RJ – Campos – Praça São Salvador 17h

RJ – Petrópolis – Praça Dom Pedro 17h

RJ – Rio de Janeiro, Candelária, 16 h

RN – Natal, Midway Mall, 14h30

RS – Pelotas – Mercado Central – 16h30

RS – Porto Alegre – UFRGS – 17h

RS – Rio Grande – Largo Dr. Pio – 14h

RS – Santa Maria – Praça Saldanha Marinho – 16h

SC – Balneário Camboriú – Saída do campus em direção a Câmara Municipal, 8h concentração

SC – Florianópolis – 16h Largo da Alfândega.

SC – Joinville – Praça da Bandeira 17h Concentração

SC – Paralisação na UFSC durante o dia inteiro

SE – Praça General Valadão, 15h

SP – Avaré, IFSP, 8h

SP – Baixada Santista – Estação da Cidadania – 17h30

SP – Catanduva, Praça Central, 12h

SP – IFSP Hortolândia, Campo do Remanso Campineiro, 14h

SP – Piracicaba, Terminal Central, 16h

SP – São Paulo, Masp, 14h

SP – Sorocaba, Praça da catedral, 9h30

