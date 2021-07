Estudo aponta que o PT é um dos partidos com maior número de seguidores nas quatro principais redes

Uma análise da participação dos 33 partidos brasileiros registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nas quatro principais redes sociais, mostra que PT, Novo e PSDB somam metade do ativo social de todas as outras legendas juntas edit

247 - Um estudo da plataforma Zeeng, em parceria com a Rede Essent Jus e Captee, entre abril e julho, revela que o PT é atualmente a sigla com o maior engajamento na internet.

De acordo com reportagem de O Globo , além do PT, Novo e PSDB são os partidos com mais seguidores. Os três somam 8 milhões juntos no Twitter, Facebook, Instagram e Youtube. O número representa 50% de todos os outros partidos.

Entre as redes mais utilizadas pelos partidos está o Twitter, com 12 mil publicações no período estudado. O Youtube, porém, não é muito utilizado pelas siglas, exceto pelo PT e pelo PCO, que se destacam no engajamento, em volume de postagens e também em ativo social.

O estudo apontou que o Partido dos Trabalhadores é o que melhor utiliza as redes sociais, liderando o engajamento no Facebook, Twitter e no Youtube.

O Facebook continua no topo de interações como a maior rede entre os partidos.

