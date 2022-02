Estudo da FGV demonstra que Bolsonaro mantém ataque à democracia nas redes sociais

Segundo pesquisa da FGV, perfis ligados a Jair Bolsonaro não abandonam as fake news sobre as eleições edit

Apoie o 247

ICL

247 - Nos últimos 15 meses, os bolsonaristas inundaram as redes sociais com centenas de milhares de postagens atacando a democracia. Na noite de quinta-feira (10), Jair Bolsonaro voltou a atacar a democracia do país com suas mentiras. Durante uma live na internet, afirmou que as pesquisas (aquelas que mostram Lula na frente e sua popularidade despencando) não são confiáveis e disse que especialistas do Exército teriam levantado “dezenas de vulnerabilidades” no sistema eleitoral brasileiro.

Acabou desmentido, horas depois, pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que explicou em nota: um representante das Forças Armadas na Comissão de Transparência Eleitoral apenas enviou perguntas à Corte, que estão sendo respondidas, o que é muito diferente de identificar vulnerabilidades. Para Bolsonaro, no entanto, pouco importa a verdade. Sua estratégia, já ficou claro, é, no pior estilo Donald Trump, espalhar fake news para que seus seguidores não aceitem sua derrota nas urnas.

Um estudo da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas (DAPP-FGV)divulgado pelo site do PT analisou a estratégia de desinformação eleitoral no Brasil. Os autores descobriram que, nos últimos 15 meses, foram feitas 394.370 postagens no Facebook sobre alegadas fraudes eleitorais, o que gerou mais de 111 milhões de interações. Essas postagens partiram de perfis ligados a Bolsonaro e seu Gabinete do Ódio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE