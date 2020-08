Estudo do BID alerta que orçamento da educação pode cair 31% no próximo ano

A educação brasileira pode se deteriorar ainda mais com a prevista redução de até 31% das verbas do orçamento edit

247 - Estudo de pesquisadores do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) projeta que a educação brasileira pode perder de 11,1% até 31,6% de recursos acumulados entre os anos de 2020 e 2021.

Intitulado “Covid-19 e Financiamento da Educação no Brasil: Impactos da Pandemia Sobre o Orçamento Educacional”, o trabalho traz indicadores para cinco cenários diferentes, que vão desde a manutenção das altas taxas da doença por um longo período, que é o cenário mais pessimista, até a possibilidade de uma vacina no início do ano que vem, visão mais positiva.

Em valores absolutos, essa maior queda pode chegar a uma perda de R$ 19 bilhões, informa reportagem do Globo.

O impacto no setor é relacionado diretamente à evolução da doença, já que a maior parte do financiamento da educação provém de tributos, que têm sua arrecadação reduzida em contexto de isolamento social. Ao mesmo tempo, ressaltam os pesquisadores, que o próximo ano deve ter uma realidade de menos dinheiro e mais alunos nas redes públicas.

