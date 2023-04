Estuprador preso em Brasília após perseguir mulheres e crianças esbanjava vida de luxo nas redes

O “tarado do carro preto”, identificado como Sérgio Alves Martins, de 47 anos, encontra-se preso edit

247 - O “tarado do carro preto”, identificado como Sérgio Alves Martins, de 47 anos, foi preso preventivamente nesta segunda-feira (3), após perseguir mulheres e crianças pelas ruas de Brasília.

De acordo com reportagem do portal Metrópoles, o agressor se apresenta nas redes sociais como corretor de imóveis de luxo.

Em seu perfil no Instagram, o suspeito diz trabalhar em uma imobiliária especializada na venda de imóveis de alto padrão e atuar como gerente de vendas. Em uma série de fotos e vídeos, Sérgio Alves oferece apartamentos avaliados em mais de R$ 2 milhões, na região do Noroeste, além de casas no Lago Sul e apartamentos de luxo em Águas Claras.

A reportagem ainda informa que o homem segue o mesmo modus operandi desde 2004, quando a primeira ocorrência contra ele foi registrada. Em 10 de dezembro daquele ano, uma moradora de Santa Maria procurou a polícia para informar que uma sobrinha de 11 anos foi vítima de estupro. Segundo ela, o criminoso estava em um Kadet escuro quando abordou a criança e a levou

