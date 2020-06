“Eu acho que eu já peguei”, diz Bolsonaro sobre a Covid-19

Em sua live semana nesta quinta-feira (26), Jair Bolsonaro afirmou que pode ter sido infectado pelo novo coronavírus. Com 55.054 óbitos registrado pela doença, ele voltou a pregar a reabertura do comércio edit

Revista Fórum - Em sua live semanal desta quinta-feira (25) o presidente Jair Bolsonaro voltou a aventar a possibilidade de já ter sido infectado pela Covid-19.

“Fiz dois testes lá atrás, deu negativo. Não senti nada, não sei. Eu posso até fazer o teste novamente para ver se tenho anticorpos já. Eu acho que eu já peguei, tá certo?”, afirmou.

A fala se deu em um momento em que Bolsonaro, como de costume, defendia a reabertura do comércio.

“O objetivo de fechar (o comércio) é que as pessoas contaminadas fossem atendidas. Temos notícias que os hospitais têm sobra de leitos. A contaminação é uma realidade. Ninguém discute. Aproximadamente 70% vão se contaminar. A maioria não vai sentir nada. Até o General Heleno que está com 75 anos, soube do vírus e foi fazer o teste. E até pegou esteira. Tem gente que tem doença, e pode ir a óbito. A gente lamenta, mas é a preocupação. quem tem comorbidade, doença”, declarou o capitão da reserva.

Apesar dos testes de Bolsonaro terem indicado negativo para o novo coronavírus, o presidente só os apresentou após uma intensa batalha judicial. Ao longo de semanas, entre abril e maio, o Planalto segurou a divulgação dos exames e o presidente seguiu, como faz até hoje, circulando sem máscara de proteção e incentivando e causando aglomerações.

