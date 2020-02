'Eu já fui várias vezes', diz Bolsonaro sobre visitas ao presídio onde Adriano estava

"Bota aí: eu já fui várias vezes ao BEP, Batalhão Especial Prisional lá do Rio de Janeiro. Eu já fui ao presídio da Marinha no passado também", disse Bolsonaro edit

247 - Em resposta a uma pergunta sobre a revelação feita pelo vereador Ítalo Ciba (Avante), do Rio de Janeiro, que disse que o seandor Flávio Bolsonarto foi visitar "mais de uma vez" o BEP, Batalhão Especial Prisional, onde o miliciano Adriano da Nóbrega estava preso, Jair bosloanro disse que também já foi várias vezes ao presídio.

"Bota aí: eu já fui várias vezes ao BEP, Batalhão Especial Prisional lá do Rio de Janeiro. Eu já fui ao presídio da Marinha no passado também", disse Bolsonaro aos jornalistas.

Na época, Ciba, que é sargento da PM, estava preso com o ex-capitão do Bope Adriano Magalhães da Nóbrega, morto em operação da PM da Bahia no dia 9 de fevereiro.

Mais cedo Flávio Bolsonaro também se manifestou pelas redes, admitindo ter visitado "inúmeras vezes" o Batalhão Especial Prisional (BEP) da Polícia Militar.

"Visitei inúmeras vezes o Batalhão Prisional da PM (BEP) para ouvir PMs presos injustamente. Vários foram inocentados e voltaram para seus batalhões, trabalhando desmotivados porque foram abandonados pela Corporação quando mais precisavam", escreveu o senador.