EUA antecipam proibição da entrada de estrangeiros vindos do Brasil

A partir desta quarta-feira, 27, por tempo indeterminado, quem esteve no Brasil nos últimos 14 dias não poderá entrar nos EUA em razão da pandemia do novo coronavírus

247 - O governo dos Estados Unidos antecipou para esta quarta-feira, 27, o início da proibição de entrada de estrangeiros que estiveram no Brasil em razão da epidemia descontrolada do novo coronavírus no Brasil. A informação é da jornalista Raquel Krähenbühl.

Segundo a jornalista, se um brasileiro, que mora e está no Brasil, quiser ir aos Estados Unidos, precisa passar 15 dias em um país que não está banido, como o México, e entrar nos EUA através deste país.

De acordo com o anúncio feito nesse domingo, 24, pela Casa Branca, a entrada passaria a ser proibida a partir do dia 29 de maio. Na ocasião, a secretária de imprensa da Casa Branca, Kayleigh McEnany, afirmou que as novas restrições ajudarão a garantir que os estrangeiros não tragam novas infecções para os EUA e que a medida não impactará o fluxo de comércio entre os dois países.

Com a disparada da Covid-19 no Brasil, possíveis restrições de voos com os Estados Unidos já haviam sido comentadas por outros oficiais do governo do presidente Donald Trump. "Esperamos que seja temporário, mas, devido à situação no Brasil, adotaremos todas as medidas necessárias para proteger o povo americano", afirmou o consultor de segurança nacional dos Estados Unidos, Robert O'Brien, antes da oficialização da decisão.

O próprio Trump já havia comentado a possibilidade em 19 de maio. O Brasil tem mais de 22 mil mortes causadas pela pandemia de coronavírus e está atrás apenas dos Estados Unidos na lista de países com mais casos confirmados da enfermidade.

Antes da divulgação da decisão de Trump, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou que Washington enviará 1.000 respiradores ao Brasil como parte da "ótima cooperação" entre os países.

ATENÇÃO: Casa Branca muda data da proibição de entrada de estrangeiros que estiveram no Brasil. Passa a valer AMANHÃ as 23:59. Ou seja, a partir de quarta-feira, não sexta-feira, por tempo indeterminado, quem esteve no Brasil nos ultimos 14 dias não poderá entrar nos EUA. — Raquel Krähenbühl (@Rkrahenbuhl) May 25, 2020

