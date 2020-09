EUA espionavam a JBS muito antes de a Lava Jato firmar acordo com irmãos Batista

Jornal GGN – Ao menos desde 2014, a unidade de inteligência financeira do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos monitora e produz relatórios sobre a JBS, que é uma das maiores empresas processadoras de alimentos no mundo.

O monitoramento ocorre, portanto, pelo menos três anos antes dos irmãos Batista aceitarem fazer um acordo de leniência por causa dos desdobramento da Lava Jato.

A espionagem consta em documentos obtidos por um consórcio internacional de jornalistas que investigam o caso. Aqui no Brasil, fazem parte do consórcio apenas Poder 360, revista Época e revista Piauí.

Leia a íntegra no GGN.

A você que chegou até aqui, agradecemos muito por valorizar nosso conteúdo. Ao contrário da mídia corporativa, o Brasil 247 e a TV 247 se financiam por meio da sua própria comunidade de leitores e telespectadores. Você pode apoiar a TV 247 e o site Brasil 247 de diversas formas. Veja como:

• Cartão de crédito na plataforma Vindi: acesse este link

• Boleto ou transferência bancária: enviar email para [email protected]

• Seja membro no Youtube: acesse este link

• Transferência pelo Paypal: acesse este link

• Financiamento coletivo pelo Patreon: acesse este link

• Financiamento coletivo pelo Catarse: acesse este link

• Financiamento coletivo pelo Apoia-se: acesse este link

• Financiamento coletivo pelo Vakinha: acesse este link

Inscreva-se também na TV 247, siga-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Conheça também nossa livraria, receba a nossa newsletter e ative o sininho vermelho para as notificações.