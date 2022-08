EUA procuram rotular a Rússia como Estado patrocinador do terrorismo, por meio de outros países, diz chancelaria

Apoie o 247

TASS - Os planos dos Estados Unidos de isolar a Rússia no mundo falharam, o que explica as tentativas de Washington de rotular a Rússia como um estado patrocinador do terrorismo com as mãos de outros, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, neste domingo (14).

"Eles estão usando outros para materializar sua ideia [de adicionar a Rússia a esta lista]. Na verdade, os países bálticos já se manifestaram sobre esse assunto", disse ela em entrevista no domingo à noite no Programa de Vladimir Solovyov no canal de televisão Rossiya-1.

Ela enfatizou que o Ocidente não conseguiu isolar a Rússia, assim como não conseguiu cancelar a cultura e a história russas. "Isso não aconteceu. O mundo não prestou atenção a tudo o que Washington estava dizendo. O Ocidente se isolou de nosso país e então desencadeou o Plano B - para causar danos sempre que possível. Principalmente por procuração", disse ela, acrescentando que Washington prefere fazê-lo através desses países, que se uniram à União Europeia há pouco tempo.

Ela lembrou que Moscou explicou claramente a Washington quais as consequências que este passo (listar a Rússia como um estado patrocinador do terrorismo) pode acarretar. "Se eles podem ler, eles, provavelmente, entendem. Já dissemos isso muitas vezes - não apenas oralmente, mas também em comentários escritos, e até os traduzimos para o inglês. Então, a questão é para as pessoas com quem lidamos. Mas tudo foi dito muitas vezes", enfatizou Zakharova.

O parlamento da Letônia adotou na quinta-feira da semana passada uma declaração afirmando que as ações da Rússia na Ucrânia são "terrorismo" e declarando a Rússia um Estado patrocinador do terrorismo. Além disso, os legisladores letões pediram aos países da União Europeia que suspendam a emissão de vistos de entrada para cidadãos russos. Comentando esta declaração, Zakharova disse que os passos da Letônia estão enraizados na xenofobia visceral e não têm fundamento.

A Ucrânia também pediu aos Estados Unidos que adicionem a Rússia à lista de países patrocinadores do terrorismo. Os mesmos apelos foram ouvidos de vários legisladores dos EUA.

