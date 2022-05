Evangélicos estão divididos entre Lula e Bolsonaro, mostra Datafolha

Apoie o 247

247 - Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (26) mostra o eleitorado evangélico dividido entre as candidaturas de Jair Bolsonaro (PL) e do ex-presidente Lula (PT). Os evangélicos são recorrentemente apontados como base de apoio do governo, que faz acenos repetidamente ao segmento para mantê-lo próximo.

O atual ocupante do Palácio do Planalto ainda aparece como favorito, mas com uma ligeira vantagem sobre o petista. Para o primeiro turno, 39% dos evangélicos disseram pretender votar em Bolsonaro, contra 36% que dizem ter preferência por Lula. Excluídos os votos nulos e brancos, são 44% com Bolsonaro e 40% com Lula.

No segundo turno, Bolsonaro receberia 47% dos votos evangélicos contra 45% de Lula.

Entre o segmento, Lula é mais rejeitado que Bolsonaro, mas a diferença é pouca. Lula é descartado por 46% e o atual chefe do governo federal por 40%.

A pesquisa foi feita nos dias 25 e 26 de maio, com 2.556 entrevistados em 181 cidades. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-05166/2022.

