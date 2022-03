Evento de filiação de Mourão ao Republicanos é ignorado por bolsonaristas e ministros militares

O evento não conta com a presença de nenhum ministro das alas política e militar do governo edit

Apoie o 247

ICL

Igor Gadelha, no Metrópoles - Auxiliares e aliados próximos do presidente Jair Bolsonaro e até ministros militares do governo ignoraram a filiação do vice-presidente Hamilton Mourão ao Republicanos, na noite desta quarta-feira (16).

O evento, que acontece na sede nacional do partido, em Brasília, não conta com a presença de nenhum ministro das alas política e militar do governo.

Nem mesmo os ministros-generais, como Braga Netto (Defesa), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria-Geral) e Augusto Heleno (GSI) prestigiaram a filiação de Mourão, que também é general da reserva.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a reportagem completa no Metrópoles.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE