Evidência de corrupção no governo leva bolsonaristas ao desespero. Carla Zambelli pede orações (VÍDEO)

As acusações de corrupção no governo atingiram em cheio os bolsonaristas. Carla Zambelli diz que estão "apanhando sem parar" e pergunta "o que fazer". Quase chorando, a deputada bolsonarista pede orações edit

247 - “Estamos apanhando sem parar. E aí? Qual é a nossa situação e o que fazer?, disse, em tom de desespero a deputada bolsonarista Carla Zambelli, que divulgou um vídeo na noite desta terça-feira (29), logo após as acusações virem à tona.

“A gente está um pouco cansado, porque não tem nada que a gente possa fazer além do que estamos fazendo”. Quase chorando, Zambelli pediu no vídeo que as pessoas rezem pelo governo.

“Eu peço oração. Porque quem sabe Deus possa nos ajudar. Quem sabe Deus possa indicar um caminho? Porque tem hora que é difícil. A gente olha e não enxerga um caminho. Mas a gente olha para cima e diz: ‘meu Deus, por favor me dê forças para seguir só mais um dia'”.

