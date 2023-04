Ex-ajudante de ordens de Bolsonaro entra na mira de Alexandre de Moraes: 'ele que me aguarde'

Tenente-coronel Mauro Cid responde a ao menos quatro inquéritos que tramitam no STF e na Justiça comum edit

247 - O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), tenente-coronel Mauro Cid, deverá entrar na mira do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Segundo a coluna da jornalista Bela Megale, de O Globo, "questionado sobre qual será o futuro das investigações que correm na corte envolvendo Mauro Cid, Moraes tem respondido, a portas fechadas: ‘esse me aguarde’”. O militar é alvo de ao menos quatro investigações que tramitam na Corte e na Justiça comum.

Além de atacar as urnas eletrônicas e tentar colocar sob suspeição a higidez do sistema eleitoral, o militar foi o responsável por assinar o ofício que determinou que um servidor do gabinete da Presidência da República tentasse liberar um conjunto de joias avaliadas em R$ 16,5 milhões dado pela monarquia saudita e que seria entregue a Bolsonaro.

Ainda segundo a reportagem, "há na cúpula do Exército o arrependimento de não ter feito reprimendas a Cid quando ele ainda era ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. A avaliação na Força é que ele ‘extrapolou’ suas funções e acabou contaminando a imagem dos militares”.

