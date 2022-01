Ex-aliado de Bolsonaro diz que "facada" deixou "sequela no Brasil"

Apoie o 247

247 - O deputado federal Júnior Bozella (PSL-SP), eleito na esteira do bolsonarismo, comentou as declarações da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, acerca do suposto atentado contra Jair Bolsonaro na campanha de 2018, que, segundo ela, teria deixado "sequelas" no chefe de governo que levaram a sua internação.

Em seu Twitter, Bozella acrescentou: a "facada" deixou sequelas também "no Brasil".

Crítico do chefe de governo, o deputado diz que Bolsonaro é uma "fraude" e que descumpriu promessas de campanha, como implementar um corpo técnico e ampliar o combate à corrupção.

A facada no Bolsonaro deixou mesmo “sequela” pro resto da vida: nele e no Brasil! — ☘ Bozzella (@bozzellajr) January 3, 2022

