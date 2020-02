Ex-alunos de colégios militares denunciam Bolsonaro por uso de imagem

247 - A última declaração do presidente Jair Bolsonaro exaltando colégios militares foi, para muitos alunos e ex-alunos, a gota d’água. Jovens de diferentes estados se mobilizaram para denunciar nas redes sociais o que chamam de “falsa propaganda” sobre como o presidente se refere à educação pública que tiveram.

Falsa, pois, de acordo com eles, “Bolsonaro não tem nada a ver” com as conquistas dos colégios, muitas delas resultado de dedicação e luta dos próprios estudantes ao longo dos anos. Além disso, rejeitam o uso de suas imagens nas redes sociais do presidente e dizem não apoiá-lo.