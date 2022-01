Ex-assessor e amigo de Bolsonaro é a 4ª pessoa a apontar a existência de um esquema de rachadinha em gabinetes do clã

Apoie o 247

247 - Waldyr Ferraz, amigo e ex-assessor de Jair Bolsonaro é quarta pessoa próxima ao clã Bolsonaro a relatar a existência de um esquema de rachadinhas nos gabinetes parlamentares da família. Waldyr afirmou em entrevista à revista Veja que a advogada Ana Cristina Valle, segunda ex-mulher do atual ocupante do Palácio do Planalto, encabeçava o esquema quando ele era deputado federal, do agora senador Flávio Bolsonaro (à época, deputado estadual) e do vereador Carlos Bolsonaro.

De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, além de Ferraz, a ex-assessora Luiza Souza Paes também revelou, em 2020, o funcionamento do esquema de apropriamento indevido de parte dos salários dos funcionários do gabinete da família.

Em entrevista ao O Globo, ela revelou ao Ministério Público do Rio que repassava quase a totalidade do salário para Fabrício Queiroz, motorista e assessor do então deputado estadual Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio.

“Uma irmã de Ana Cristina, Andréa Valle, em áudios que lhe foram atribuídos e foram publicados pelo site UOL, também citou o suposto esquema de desvio de salários de assessores. O caso teria ocorrido no gabinete do próprio Jair Bolsonaro, quando era deputado federal”, ressalta a reportagem.

Já Marcelo Luiz Nogueira dos Santos, que também trabalhou como assessor parlamentar, disse ao Metrópoles em setembro do ano passado, que “devolveu” 80% do que recebeu no gabinete de Flávio – uns R$ 340 mil, acumulados ao longo de quatro anos”.

