Ex-CEO da Dior, apoiadora do golpe contra Dilma, manifesta apoio a Lula

Rosângela Lyra afirma que colaborou com a Lava Jato, "mas me afastei quando eu percebi que estavam forçando a barra para prender o Lula"

Revista Fórum - A empresária Rosângela Lyra, ex-CEO da Dior no Brasil, ex-apoiadora do impeachment da presidente Dilma Rousseff, afirmou em entrevista nesta sexta-feira (18), que vai apoiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva já no primeiro turno.

Ao contrário de outros grupos pró-impeachment de Dilma, como MBL e Vem pra rua, que correram para os braços de Sérgio Moro (Podemos), Lyra afirmou sobre o ex-juiz que "Ele morreu para mim quando ele aceitou entrar no governo Bolsonaro".

De acordo com ela, o apoio a Lula se deve em primeiro lugar porque ele “tem condições de ganhar de Bolsonaro no primeiro turno. Em segundo lugar, eu acredito que, mesmo recebendo o país em frangalhos, ele fará uma ótima gestão, com a experiência e inteligência que ele tem e evitando os erros que foram cometidos no passado”.

