Ex-comandante da PM do DF conivente com ato terrorista tem crises de choro na prisão

247- Preso há uma semana sob argumento de conivência com golpistas, o coronel Fábio Augusto Vieira, ex-comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), tem alternado crises de choro e momentos de silêncio profundo, segundo relatou seu advogado, Thiago Turbay, em reportagem publicada no jornal O Globo.

O coronel, que era o responsável pelo comando da tropa no dia da invasão de terroristas, está detido desde o dia 10 no Regimento de Polícia Montada de Taguatinga por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

De acordo com pessoas que trabalham no regimento, Vieira tem se mostrado especialmente abalado após receber visitas de familiares e, em mais de uma ocasião, se negou a fazer refeições.

