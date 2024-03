Ex-comandante do Exército, Freire Gomes depõe à PF e pode complicar ainda mais a situação de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - Nesta sexta-feira (1), a Polícia Federal colhe um depoimento considerado crucial para as investigações relacionadas às atividades de Jair Bolsonaro (PL) nas discussões sobre a minuta do golpe, além dos acampamentos golpistas em frente aos quartéis. O ex-comandante do Exército, Freire Gomes, é figura central nesse processo, detalha Valdo Cruz, no g1.

De acordo com revelações do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, o general Freire Gomes esteve envolvido em conversas sobre a minuta do golpe com Bolsonaro, mas recusou-se a participar de qualquer empreendimento golpista, o que teria desagradado aos militares aliados de Bolsonaro, como o general Braga Netto.

Além disso, Freire Gomes terá de esclarecer seu papel diante do acampamento em frente ao Quartel-General do Exército em Brasília. Ele foi identificado como quem teria ordenado que o acampamento não fosse desmantelado. As autoridades desejam determinar se essa ordem foi emitida por iniciativa própria ou se ele recebeu instruções superiores para interromper o trabalho da PF e da Polícia Militar do DF, que, no final de 2022, estavam desmantelando o acampamento.

Freire Gomes será ouvido na qualidade de testemunha, já que não é alvo da investigação. Os investigadores reconhecem sua importância em evitar o envolvimento das tropas do Exército na tentativa de golpe, mas buscam esclarecimentos sobre sua omissão em denunciar as atividades que ocorriam no antigo governo.

