Ex-diretor da Saúde, Roberto Dias tomou chope com lobista para comemorar contrato da Covaxin

Ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias assinou um contrato para a compra de 20 milhões de doses da vacina indiana Covaxin. Depois foi a um restaurante em um shopping de Brasília, para se encontrar com o lobista José Ricardo Santana, da Precisa Medicamentos edit

247 - Uma hora após assinar o contrato de compra da vacina Covaxin, o ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde Roberto Dias tomou um chope com o lobista José Ricardo Santana, da Precisa Medicamentos, para comemorar o negócio. A informação foi publicada pela CBN.



O jantar comemorativo foi realizado em 25 de fevereiro deste ano. Dias assinou o contrato às 16h30 para a compra de 20 milhões de doses da vacina indiana, ao custo de R$ 1,6 bilhão. Depois foi ao restaurante Vasto, em um shopping de Brasília (DF), para se encontrar com o lobista.

Santana trabalhou na Anvisa em 2019 e 2020 e se associou ao dono da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano, e seu sócio Danilo Trento.

De acordo com investigadores do Ministério Público Federal do Pará, conversas mantidas entre Santana e um outro lobista, chamado Marconny Albernaz, revelaram uma "tentativa de interferência em processo de chamamento público, com a ajuda de Roberto Dias, para beneficiar a empresa Precisa Medicamentos".

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE