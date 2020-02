Ex-funcionário de empresa de disparo em massa mente na CPI das Fake News

O ex-funcionário da empresa Yacows, de distribuição de disparos em massa, mentiu durante depoimento na CPI sobre Fake News. O Código Penal estipula que fazer afirmação falsa como testemunha em processo judicial ou inquérito é crime, com pena prevista de dois a quatro anos de reclusão, além de multa. edit

247 - Um ex-funcionário de uma agência de disparos de mensagens em massa por WhatsApp mentiu à comissão das Fake News no Congresso Nacional. Durante seu depoimento nesta terça-feira (11), ele insultou políticos e a repórter da Folha de S.Paulo Patrícia Campos Mello.

Hans River do Rio Nascimento trabalhou para a Yacows, empresa especializada em marketing digital, durante a campanha eleitoral de 2018.

Hans foi convocado pelo deputado Rui Falcão (PT-SP) a prestar depoimento na comissão parlamentar mista de inquérito que investiga a disseminação de notícias falsas na eleição, informa a Folha de S.Paulo.

O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do titular do Palácio do Planalto, usou a fala de Hans para difundir ofensas e fazer insinuações contra a repórter.